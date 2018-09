Google darf jedoch gleich dreimal Geburtstag feiern, vor 20 Jahren wurde das Unternehmen Google.Inc gegründet, am 15. September ließen sich die beiden Erfinder Larry Page und Sergey Brin ins Firmenregister eintragen und am 27. September ging die Suchmaschine schließlich live. Darüber hinaus ist Google die wertvollste Marke der Welt, so lag der Wert per Mai 2018 mit 302 Milliarden US-Dollar noch vor Apple und Amazon. Dabei umfasst Google nicht nur Suchmaschinendienste, sondern steckt eine Menge Geld z.B. auch in Research und Development, entwickelte autonome Fahrzeuge, Heißluftballons fürs Internet in entlegenen Gebieten, Spezialdrohnen für Satellitenaufnahmen, Heimvernetzung und und und.

Werbeeinnahmen sprudeln weiter

Ein Blick auf den bisherigen Kursverlauf der Alphabet-Aktie Class A (einst Google) verrät einen steilen Kursanstieg bis auf ein Niveau von 1.291 US-Dollar bis zum 27. Juli 2018. Von da an geriet das Papier kurzfristig jedoch auf einen Konsolidierungskurs, der sich bislang auf ...

