Holger Scholze mit der Vorschau auf die wichtigsten Konjunktur- und Unternehmensdaten, die am Mittwoch, dem 5. September 2018, veröffentlicht werden. Im Fokus stehen u.a. Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor in China, Deutschland, Großbritannien und der Euro-Zone. Außerdem wird die US-Handelsbilanz für den Monat Juli veröffentlicht.