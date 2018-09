DAX: Die Kopfschmerzen der Anleger gehen einfach nicht weg

Für einen kurzen Moment sah es so aus, als könnte der DAX nach einem positiven Auftakt in den heutigen Dienstaghandel einen Erholungsversuch starten. Daraus wurde jedoch nichts. Zumindest konnte sich das wichtigste deutsche Börsenbarometer bis zur Schlussglocke von seinem Tagestief entfernen. Mehr aber auch nicht.

Das war heute los. Am Vormittag konnte der DAX zeitweise Kurszuwächse von 0,5 Prozent hinlegen und über die Marke von 12.400 Punkten klettern. Die gute Stimmung hielt jedoch nicht sehr lange an. Bis zum Nachmittag hatte der DAX Verluste von etwa 1,5 Prozent angehäuft. Solche Kursausschläge hatten wir in den vergangenen Tagen nicht häufig gesehen. Einmal mehr ist es das Thema Handelsstreit, das Anleger am deutschen Aktienmarkt umtreibt und für Verunsicherung sorgt. Darüber hinaus ist in den vergangenen Tagen immer wieder davon zu hören und zu lesen, dass der Börsenmonat September für einige der schlimmsten Kursstürze im DAX steht. Angesichts der politischen Gemengelage befürchten einige Marktteilnehmer, dass der diesjährige September ebenfalls negative Überraschungen bereithalten könnte.

