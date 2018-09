NTT DOCOMO, INC. (DOCOMO) kündigte heute an, Japan Welcome SIMTM-Karten - Prepaid-SIM-Karten für ausländische Besucher Japans allen Presse- und Medienvertretern anzubieten, die am World Press Briefing1 anlässlich der Olympischen und Paralympischen Spiele 2020 in Tokio teilnehmen, das vom 4. bis zum 7. September in Tokio stattfindet.

In seiner Rolle als Tokyo 2020 Gold Partner für Telekommunikationsdienste zieht DOCOMO aktuell die Bereitstellung verschiedener Olympia-relevanter Informationsdienste für ausländische Besucher Japans in Betracht, die während der Olympischen Spiele 2020 in Tokio Prepaid-SIM-Karten von DOCOMO nutzen.

Vor der Olympiade wird DOCOMO Teilnehmern des anstehenden World Press Briefing Japan Welcome SIM-Karten zur Verfügung stellen, um Feedback zu Qualität und Funktionalität zu erhalten, sodass eventuelle Mängel vor der eigentlichen Markteinführung behoben werden können.

Anlässlich Tokio 2020 zieht DOCOMO die Dienstbereitstellung über sein gebührenfreies "Plan 0"-Abonnement in Erwägung, das von Werbeanzeigen getragen wird und Besuchern aus dem Ausland kostenlosen 4G-Zugang in ganz Japan bietet. Benutzer werden während der Olympischen Spiele 2020 in Tokio auf ihr Mobiltelefon angewiesen sein, um Informationen abzurufen sowie verschiedene andere Funktionen zu nutzen.

Zukünftig möchte DOCOMO weiterhin fortschrittliche Technologien einsetzen, um ausländische Besucher Japans durch unterschiedliche Netzwerkdienste zu unterstützen.

1 Das World Press Briefing (WPB) ist eine Veranstaltung, die dem Organisationskomitee von Tokio 2020 bezüglich der Vorbereitungen für die Olympischen und Paralympischen Spiele die Möglichkeit des Informationsaustauschs mit Journalisten und Fotografen aus dem In- und Ausland bietet.

"Japan Welcome SIM" ist eine Handelsmarke von NTT DOCOMO, INC. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Japan Welcome SIM im Überblick

Die Japan Welcome SIM ist eine Prepaid-SIM-Karte, die Besuchern von Japan über das Netzwerk von NTT DOCOMO Datenzugriff ermöglicht.

1. Preise Plan Plan 0 Plan S Plan M Plan L Prepaid-SIM (Steuern inkl.) 0 1.080 1.836 2.376 Grundgebühr Gebührenfrei, wenn

Mindestumsatz erreicht wurde 1.080 High-Speed-Daten 756 1.296 High-Speed-Datenvolumen 100 MB 0 MB 600 MB 1,2 GB Laufzeit 15 Tage ab Aktivierung 128 kbps Datenkommunikation Unbegrenztes Aufladen Datenprämien Datenvolumen durch Ansehen von Werbevideos, Teilnahme an Umfragen usw. folgendermaßen aufladen: z. B. Werbevideo ansehen: plus 10 MB An Umfrage teilnehmen: plus 10 MB/

Anwendung installieren: 50 MB / Advertorial ansehen: 10 MB Kauf von 100 MB (216 ¥) 500 MB (756 ¥) 1 GB (1.296 ¥)

2. Leistungsspezifikationen Anwendung Japan Welcome SIM-Webseite (URL: https://docomo.prepaid-sim.jp/lp/index.html) Berechtigte Benutzer Ausländische Besucher Japans, die mindestens 20 Jahre alt sind Sprache (dedizierte Webseite) Englisch/Chinesisch (traditionell u. vereinfacht)/Koreanisch/Japanisch Abholstellen für SIM-Karte Siehe folgende Webseiten:

Plan S, M, L (URL: https://docomo.prepaid-sim.jp/sim/place)

Plan 0 (URL: https://docomo.prepaid-sim.jp/lp/plan0area/index.html) SIM-Kartentyp MultiCut-SIM-Karte (normal/Micro/Nano) Servicegebiet 4G/LTE- und 3G-Netzwerkgebiet von DOCOMO Netzwerkgeschwindigkeit High-Speed: Download-Rate max. 788 Mbps, Upload-Rate max. 50 Mbps1 128 kbps Kommunikation: Download-Rate max. 128 kbps, Upload-Rate max. 128 kbps Einsetzbare Geräte Geräte ohne SIM-Lock oder andere Geräte, die folgenden Kriterien entsprechen: ?Geräte, die mit einer SIM-Karte mit Vertrag bei einem Roaming-Partner von DOCOMO im Heimatland des Nutzers verwendet werden oder nachweislich die technischen Standards Japans erfüllen ?Geräte, die folgende Spektren unterstützen: 4G/LTE: Band 1 3 19 21 28 FOMATM (3G): Band I VI XIX Zahlungsmethode Kreditkarte

1 Auf bestimmte Gebiete in Japan begrenzt. Die oben genannte Netzwerkgeschwindigkeit entspricht dem maximalen Wert gemäß des technischen Standards, nicht der eigentlichen Geschwindigkeit. Dieser Dienst wird nach bestmöglichem Bemühen bereitgestellt, wobei die tatsächliche Netzwerkgeschwindigkeit der jeweiligen Netzwerkumgebung bzw. den Verkehrsbedingungen unterliegt. Ebenfalls hängt die maximale Geschwindigkeit von dem verwendeten Gerät ab. "FOMA" ist eine Handelsmarke von NTT DOCOMO, INC.

Über NTT DOCOMO

NTT DOCOMO, Japans führender Mobilfunkanbieter mit mehr als 76 Millionen Abonnenten, ist einer der weltweit wichtigsten Mitgestalter von 3G-, 4G- und 5G-Mobilnetzwerktechnologien. Abseits von Kernkommunikationsdiensten erschließt DOCOMO neue Gebiete durch die Zusammenarbeit mit einer wachsenden Anzahl von Unternehmen ("+d"-Partner) und erschafft aufregende und komfortable Mehrwertdienste, die die Art und Weise verändern, wie Menschen leben und arbeiten. Im Rahmen eines mittelfristigen Plans bis ins Jahr 2020 und darüber hinaus leistet DOCOMO Pionierarbeit in einem zukunftsweisenden 5G-Netzwerk zur Ermöglichung innovativer Dienstleistungen, die Kunden über alle Erwartungen hinaus begeistern und inspirieren werden. DOCOMO ist an der Aktienbörse in Tokio (9437) gelistet. www.nttdocomo.co.jp/english.

