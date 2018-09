Neues Sauerstofftherapiegerät umfasst 5 Impulseinstellungen und eine innovative Komfortkurve



Ball Ground, Georgia, (ots/PRNewswire) - Der globale Sauerstofftherapie-Hersteller CAIRE Inc. hat diese Woche den tragbaren FreeStyle®-Comfort®-Sauerstoffkonzentrator an seinem Hauptsitz und Atemkompetenzzentrum in Georgia präsentiert.



Die Lancierung erfolgte ruhig und kontrolliert zusammen mit ausgewählten Partnern von CAIRE. Das impulsgebende Gerät mit 5 Einstellparametern umfasst eine innovative Komfortkurve und wiegt nur 2,5 kg. - gemäß Statistiken vom National Heart, Lung and Blood Institute hervorragend geeignet für ca. 12 Millionen Erwachsene in den USA, die mit einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) diagnostiziert sind.



"Wir sind stolz, das neuste Gerät in einer langen Reihe von führenden Sauerstofftherapiegeräten für die Behandlung von Personen, die mit COPD diagnostiziert sind, präsentieren zu können. Der FreeStyle® Comfort® vereint Dauerhaftigkeit, klinische Effizienz und Komfort für seine Benutzer", sagt Earl Lawson, Präsident der BioMedical Group bei Chart Industries, Inc.



Die gebogene Schale des FreeStyle® Comfort® glättet die natürliche Kurve des Körpers, wodurch das Gerät im Vergleich zu anderen Konzentratoren, die ovale und quadratischere Formen, aber keine Konturen aufweisen, wirklich angenehm zu tragen ist.



Das Gerät funktioniert mittels Strom aus der Netzsteckdose, dem Fahrzeuganschluss oder einer wiederaufladbaren Batterie und ist somit hervorragend geeignet für Reisen. Zudem erfüllt es die FAA-Richtlinien für gewerbliche Flüge. Der FreeStyle® Comfort® bietet im Dunkeln leuchtende Knöpfe und einen LCD-Bildschirm, auf dem die vorgegebene Fließeinstellung und die verbleibende Batteriedauer angezeigt werden. Die vom Benutzer wechselbaren Batterien sind unterschiedlich groß (8-und 16-Zellen-Batterie) und können in der Pegel-Einstellung 2 bis zu 4 bzw. 8 Stunden genutzt werden.



Der FreeStyle® Comfort® liefert bis zu 1.050 Millilite Sauerstoff pro Minute und verfügt über eine Atemerkennungsvorrichtung sowie die Technologie UltraSense von CAIRE. Zudem produziert das Gerät im Rahmen der Standardeinstellung im Falle eines Alarms bei ausbleibender Atmung therapeutischen Sauerstoff bei einer Rate von 20 Atemzügen pro Minute, bis die Alarmbedingung gelöst ist.



Dieser intelligente Sauerstoffkonzentrator ist der erste seiner Art und umfasst die Möglichkeit, eine drahtlose Verbindung mit der Telemedizinlösung CAIREview von CAIRE, gesponsert von SynsorMed, herzustellen. Diese nützliche mobile Applikation kann eine entscheidende Verbindung zwischen dem Patienten und dem Anbieter darstellen und als Unterstützung der Sauerstofftherapie dienen.



Mehr Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Anbieter von medizinischen Geräten, unter der Telefonnummer 1-800-482-2473 oder via E-Mail an CAIRE.Request@chartindustries.com.



Pressekontakt: George Coppola CAIRE Director of Marketing George.Coppola@chartindustries.com