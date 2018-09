Die Volkswagen-Tochter Porsche hat im vergangenen Monat den Absatz in den USA Federn gelassen. Im August verkaufte der Sportwagenbauer 4083 Autos und damit deutlich weniger als ein Jahr zuvor mit 4709, wie das Unternehmen am Dienstag am US-Sitz in Atlanta (US-Bundesstaat Georgia) mitteilte. Grund war der kräftige Rückgang beim Cayenne vor dem Modellwechsel. Seit Jahresanfang kommen die Stuttgarter nun auf ein Plus von 3,7 Prozent./jha/nas

