Zur Schaffung eines neuen Weltmarktführers für Transportbänder haben die Megadyne Group ("Megadyne") und Ammeraal Beltech ("Ammeraal") in einem ersten wichtigen Schritt Stijn Vriends zum gemeinsamen CEO bestellt. Der Berufung vorausgegangen war eine Vereinbarung der Partners Group, einem weltweiten Investmentmanager im Privatmarktsegment, im Namen seiner Kunden zum Erwerb und zur Fusion beider Unternehmen, wodurch ein Fullservice-Anbieter für industrielle Spezialantriebsriemen und leichte Förderbänder entsteht.

Der Niederländer Stijn Vriends lebt und arbeitet seit 15 Jahren in Italien. Während seiner dreijährigen Tätigkeit als CEO von Faster, einem Marktführer für Hydraulikkupplungen aus Mailand, war er zuletzt für eine Wachstumsstrategie verantwortlich, die zur Übernahme des Unternehmens durch Helios Technologies, ein an der NASDAQ notiertes Industrieunternehmen, führte. Vriends spricht fließend Englisch, Niederländisch und Italienisch und besitzt einen MSc-Abschluss der Technischen Universität Delft in den Niederlanden sowie einen MBA des IMD in Lausanne (Schweiz). Er begann seine berufliche Laufbahn als Operations Manager bei Koninklijke Hoogovens in den Niederlanden und war im Laufe seiner Karriere in verschiedenen Führungspositionen in der industriellen Fertigung tätig.

"Ich freue mich sehr, dass Stijn unser Angebot angenommen hat, die Leitung von Megadyne und Ammeraal Beltech zu übernehmen und die zusammengeschlossene Gruppe zu einem echten weltweiten Champion zu entwickeln", so Horst Heidsieck, Chairman of the Supervisory Board.

"Durch seine umfangreiche berufliche Erfahrung in den Niederlanden und in Italien hat er sich fundierte Kenntnisse sowohl in den Arbeitskulturen als auch den Sprachen angeeignet und zuvor erfolgreich ein im Besitz einer Beteiligungsgesellschaft befindliches Unternehmen geleitet. All das ergibt ein ideales Profil für unsere Anforderungen an diese Position."

"Ich freue mich, diese anspruchsvolle Aufgabe als CEO von Megadyne und Ammeraal Beltech an einem so bedeutsamen Punkt in der Entwicklung der Unternehmen zu übernehmen", kommentierte Stijn Vriends. "Mit meiner einschlägigen, wachstumsfokussierten Führungserfahrung bin ich meiner Ansicht nach gut geeignet, das Beste aus den Kulturen beider Unternehmen zu vereinen, um das volle Potenzial für Kunden und Mitarbeiter zu realisieren und die weltweite Marktführerschaft zu erreichen."

"Durch den Zusammenschluss von Megadyne und Ammeraal Beltech entsteht eine Gruppe, die ein echter Partner für ihre Kunden sein kann, indem sie ein umfassendes Angebot an Riemenlösungen in der Branche anbietet", kommentierte Giorgio Tadolini, Mitglied der Gründerfamilie von Megadyne und Executive Chairman of the Management Board des zusammengeschlossenen Unternehmens.

"Ich möchte Prakash Iyengar, dem scheidenden CEO von Ammeraal, danken, dessen drei Jahre in dieser Funktion entscheidend dazu beigetragen haben, die Margenausweitung und eine erhebliche Steigerung der Rentabilität voranzutreiben", sagte Pascal Noth, Managing Director, Partners Group, und Mitglied des Supervisory und Management Board. "Ammeraal und Megadyne legen den Fokus für die Zukunft auf die Wachstumschancen, die sich aus der zunehmenden Automatisierung in vielen Industriezweigen weltweit ergeben. Die Berufung von Stijn Vriends zum CEO ist der erste gemeinsame Schritt auf diesem beschleunigten Weg zum Wachstum."

Über Megadyne

Die Megadyne Group mit Sitz in Italien entwickelt und produziert Antriebsriemen, abgestimmte Komponenten und komplette Riemensysteme für vielfältige Anwendungsgebiete. In den letzten 60 Jahren hat sich das Unternehmen von einem Familienunternehmen zu einem multinationalen Konzern mit 16 Produktionsstätten und mehr als 50 Geschäftsstellen weltweit entwickelt, der seinen Schwerpunkt kontinuierlich auf die Pflege von Menschen, Produktinnovationen und höchste Qualitätsstandards gesetzt hat.

www.megadynegroup.com

Über Ammeraal Beltech

Ammeraal Beltech mit Hauptsitz in den Niederlanden ist eines der weltweit führenden Unternehmen für leichte Prozess- und Förderbänder. Als Branchenführer sowohl in Forschung und Entwicklung als auch seiner Serviceplattform entwickelt, produziert, vertreibt und wartet Ammeraal Beltech hochwertige Prozess- und Förderbänder für eine Vielzahl von Anwendungen, die nahezu alle wichtigen Branchen abdecken.

www.ammeraalbeltech.com

