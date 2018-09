Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel hält Frankfurt für den geeigneten Ort für die Abwicklung von auf Euro lautenden Derivate-Geschäften nach einem EU-Austritt Großbritanniens. Bei einer Veranstaltung in Frankfurt sagte Merkel am Dienstag: "Politisch kann ich das jedem erklären, dass das Euro-Clearing in der Eurozone stattfinden soll, und dann ist Frankfurt der herausragende Ort." Merkel sagte, man denke in dieser Sache "konstruktiv mit", müsse sich aber "nochmal mit den Kosten beschäftigen."

September 04, 2018

