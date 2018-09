Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für RIB Software nach einer ersten Verkaufsvereinbarung für das Cloud-Produkt MTWO auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Mit dem Verkauf sei ein Umsatz von geschätzt 200 000 bis 400 000 Euro verbunden, schrieb Analyst Gal Munda in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zum operativen Gewinn (Ebitda) dürfte der Deal mit 60 000 bis 120 000 Euro beitragen. Die Nachricht sei positiv, denn es könnte der erste Abschluss einer ganzen Reihe von Verkäufen in den kommenden Monaten und Jahren sein./bek/jha/ Datum der Analyse: 04.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0068 2018-09-04/20:29

ISIN: DE000A0Z2XN6