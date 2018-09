The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.09.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.09.2018



ISIN Name



CA26636P2008 DURAN VENTURES INC.

CA44903W1059 THE HYDROPOTHECARY CORP.

CA7391932091 POWER AMERICAS MINERALS

CA75746K3047 REDHAWK RESOURCES INC.