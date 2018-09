Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-09-04 / 21:58 *Pressemitteilung der Lumaland AG zur Hauptversammlung: * - Die Neuausrichtung der Lumaland AG wird erfolgreich fortgesetzt. - Jüngste Akquisitionen Ravensberger Matratzen und DoYourSports vorgestellt. - Neuer CEO Wanja S. Oberhof stellt sich den Aktionären vor. - Wechsel zur Börse Düsseldorf vollzogen. Berlin [04.09.2018] Die Lumaland AG, Berlin, (ISIN DE000A1YC996) hat auf der Hauptversammlung der Gesellschaft am 28. August 2018 die Erfolge der Neuausrichtung und die Ziele für das Gesamtjahr 2018 bekräftigt. Zudem präsentierte der Vorstand die beiden Ende des letzten Jahres übernommenen Unternehmen Ravensberger Matratzen und DoYourSports. Der neue CEO Wanja S. Oberhof stellte sich den Aktionären der Lumaland AG vor. Oberhof ist erfolgreicher Mehrfachgründer von Unternehmen im e-Commerce- und Beteiligungssegment. Er hat die Bereiche Strategie, Produkt und Verkauf übernommen. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat Oberhof bis zum 30. April 2020 zum Vorsitzenden des Vorstands bestellt. Wanja S. Oberhof: "Unsere umgesetzten Maßnahmen zur Neuausrichtung der Lumaland AG zeigen Erfolg. Mit der Übernahme von Ravensberger Matratzen und DoYourSports setzen wir diese Neuausrichtung konsequent fort. In einem herausfordernden Marktumfeld beschleunigen wir unser Wachstum und sichern Skaleneffekte beim Einkauf." Die Lumaland AG wird ihre Halbjahreszahlen für 2018 am 18. September 2018 bekannt geben. Seit Juni 2018 ist die Lumaland Aktie an der Börse Düsseldorf notiert*.* *Über die Lumaland AG:* Die Lumaland AG ist eine E-Commerce Holding mit einer Fokussierung auf Eigenmarken in den Bereichen Home & Living. Mit einer buy and build Strategie hat sich die Gruppe in den letzten zwölf Monaten zu einem der führenden Marktplatz-Händler Europas entwickelt. Im Markenportfolio finden sich Eigenmarken wie RAVENSBERGER Matratzen, Lumaland, Möbelfreude, Pets&Partner und DoYourSports. Sitz der Lumaland AG ist Berlin Weitere Informationen zum Unternehmen: www.lumaland.com [1] *Pressekontakt: * Jessica Kuhla | Investor Relations | E: jk@lumaland.com | T: +49 178 7145161 Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Lumaland AG Schlagwort(e): Unternehmen 2018-09-04 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Lumaland AG Tauentzienstr. 11 10789 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 120840112 E-Mail: office@lumaland.com Internet: www.lumaland.com ISIN: DE000A1YC996 WKN: A1YC99 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg Ende der Mitteilung DGAP-Media 720655 2018-09-04 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=6b14f14548fa1e2afc340da951a29515&application_id=720655&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2018 15:58 ET (19:58 GMT)