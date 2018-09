Seit Mitte August dominieren in den Top-listen an den Börsen zwei Namen - Wirecard und Steinhoff. Man könnte meinen, die deutschen Anleger seien eine Gruppe von Zockern. Die Basiswerte sind beliebt und selbst beim Zahnarzt redet man von Wirecard. Steinhoff mit zeitweise plus 60 Prozent und Wirecard mit plus 100 Prozent seit März schießen aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...