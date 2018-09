FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.09.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.09.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

EDGA XFRA ZAE000018123 GOLD FIELDS LTD RC-,50 0.011 EUR

HY7 XFRA ZAE000012084 SHOPRITE HLD LTD RC 1,134 0.159 EUR

SAOA XFRA ZAE000006896 SASOL LTD 0.449 EUR

NCO XFRA ZAE000004875 NEDBANK GROUP LTD. RC 1 0.395 EUR

02M XFRA US61945C1036 MOSAIC CO. DL-,01 0.022 EUR

XFRA DE000A185XJ2 OPUS-CHART.ISS.42 16/21 0.000 %

XFRA DE000HSH4XR0 HSH NORDBANK MZC 4 15/20 0.000 %

AQHE XFRA AU000000EVT1 EVENT HOSPITALITY+ENTMT 0.193 EUR

1TW XFRA BMG9019D1048 TRAVELPORT WORLDW.DL-0025 0.065 EUR

XFRA DE000HSH4LC7 HSH NORDBANK MZC 16 13/19 0.000 %

BF5A XFRA US1156371007 BROWN-FORMAN CORP.A DL-15 0.137 EUR

SW9 XFRA HK0000063609 SWIRE PROPERTIES LTD 0.030 EUR

QYM XFRA US8336351056 SOC. QUIMICA MIN.ADR B 1 0.440 EUR

WFP XFRA US75936P1057 REIS INC. DL-,01 0.164 EUR

PG4 XFRA US74251V1026 PRINCIPAL FINL GRP DL-,01 0.458 EUR

PE1 XFRA US7034811015 PATTERS.-UTI DL-,01 0.035 EUR

ODF XFRA US6795801009 OLD DOMIN.FR.LINE DL-,10 0.112 EUR

1HTA XFRA US4485791028 HYATT HOTELS CL. A DL-,01 0.130 EUR

CHUA XFRA US16941R1086 CHINA PETRO.+CHEM.ADR/100 2.029 EUR

NC2A XFRA US1261321095 CNOOC LTD. ADR/100 HD-,02 3.306 EUR

BF5B XFRA US1156372096 BROWN-FORMAN CORP B DL-15 0.137 EUR

AAY XFRA US0357104092 ANNALY CAP.MGMT DL -,01 0.192 EUR

XFRA AU0000CWNHA9 CROWN RESORTS 2072 FLR 1.106 EUR

NVAU XFRA TH0023010R10 BK OF AYUDHYA -NVDR-BA 10 0.011 EUR

VEM XFRA SG0531000230 VENTURE SD-,25 0.126 EUR

36L XFRA KYG884931042 361 DEG. INTERNAT. HK-,01 0.008 EUR

G7E XFRA KYG3958R1092 GOLDEN EAGLE R.GRP HD-,10 0.017 EUR

GZT XFRA KYG321481015 EVA PRECISION INDL HD-,10 0.001 EUR

DKW XFRA KYG1080K1094 BAUHAUS INTL HLDGS HD-,10 0.008 EUR

CTI XFRA HK0308001558 CHINA TRAVEL INTL 0.003 EUR

CTY XFRA HK0293001514 CATHAY PAC. AIRW. 0.011 EUR

SWI1 XFRA HK0087000532 SWIRE PAC. CL.B 0.026 EUR

SWI XFRA HK0019000162 SWIRE PAC. CL.A 0.132 EUR

HLD XFRA HK0012000102 HENDERSON LD DEV. 0.055 EUR

UPN XFRA FI0009002158 UPONOR OYJ O.N. 0.250 EUR