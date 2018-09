FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.09.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 06.09.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.09.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 06.09.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

0RT XFRA CA76090H1038 RESTAURANT BRANDS INT.UTS 0.389 EUR

1C6 XFRA AU000000CTD3 CORPORATE TRAVEL MNGNT 0.130 EUR

NZB XFRA GB00B01QGK86 NCC GROUP PLC LS -,01 0.035 EUR

MI6 XFRA AU000000MWY2 MIDWAY LTD 0.056 EUR

COY XFRA US8760301072 TAPESTRY INC. DL-,01 0.292 EUR

1YZ XFRA GB00B135BJ46 SAVILLS PLC LS-,025 0.053 EUR