Längst kein Dinosaurier: Alphabet-Tochter Google wird 20

Feierlaune im kalifornischen Mountain View. Dort feiert derzeit die Google-Mutter Alphabet (WKN: A14Y6H / ISIN: US02079K1079) den 20. Geburtstag der Unternehmensgründung. Ein Grund auf die weiterhin spannende Aktie zu schauen.

20 turbulente Jahre. Seit der Unternehmensgründung im Jahr 1998 ist viel geschehen. Das Internet ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Somit ist auch Google im Alltag omnipräsent. Das Wort googlen steht synonym für "suchen im Internet".

Mehr Infografiken finden Sie bei Statista

Seit der Gründung der Muttergesellschaft Alphabet ist der Name Google zwar vom Kurszettel verschwunden, aber langweilig wurde es dennoch nicht. Mit vierstelligen Kursen in US-Dollar und Euro wurde inzwischen eine Marktkapitalisierung von über 850 Mrd. US-Dollar erreicht. Damit ist die Google-Mutter inzwischen das drittwertvollste Unternehmen der Welt - nach Apple und Amazon. Auch wenn man sich den zwei Unternehmen auf dem Weg zum Billionen-Unternehmen geschlagen geben musste, haben Anleger dennoch Freude an Alphabet.

Den vollständigen Artikel lesen ...