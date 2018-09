Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Covestro von 73 auf 66 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analystin Georgina Iwamoto senkte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre Gewinnerwartungen für den Spezialchemiekonzern. Im dritten Quartal gebe es beim Absatz Gegenwind unter anderem durch eine trägere Nachfrage der Bau- und der Autoindustrie. Zudem stünden die Polyurethan-Preise weiter unter Druck und die Konkurrenz bei Polycarbonaten wachse. All das dürfte weiterhin auf der Stimmung der Anleger lasten./mis/zb Datum der Analyse: 05.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2018-09-05/07:58

ISIN: DE0006062144