Die Privatbank Berenberg hat Aixtron von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 5,00 auf 13,80 Euro angehoben. Der Halbleiterzulieferer sei hervorragend aufgestellt, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie hat bei Berenberg die Beobachtung von Aixtron erst vor kurzem übernommen und ist wesentlich optimistischer als ihre Vorgängerin Tammy Qiu. Friedrichs traut dem Unternehmen in den kommenden beiden Jahren einen kräftigen Umsatz- und Gewinnanstieg zu./zb/mis Datum der Analyse: 04.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2018-09-05/07:59

ISIN: DE000A0WMPJ6