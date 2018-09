Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Covestro auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Aufgrund ungeplanter Produktionsunterbrechungen in zwei Werken des Kunststoffkonzerns habe er seine Gewinnprognose (Ebitda) für das dritte Quartal reduziert, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Preistrends seien derzeit aber etwas besser als erwartet, so dass der deutliche Bewertungsabschlag der Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt ungerechtfertigt sei./edh/zb Datum der Analyse: 05.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006062144