Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Barclays auf "Overweight" mit einem Kursziel von 250 Pence belassen. Die Brexit-Risiken für die britischen Banken seien am steigen, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dies dürfte die Hauptsorge potenzieller Anleger sein. Die Fundamentaldaten des britischen Bankensektors seien aber krisenfest und führten zu besseren Eigenkapitalkennziffern./edh/zb Datum der Analyse: 04.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB0031348658