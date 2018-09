Bei einem Anstieg von in der Spitze 20 Prozent in der bisherigen Bilanz des Jahres 2018 kann ein Minus von 1,25 Prozent, das der TecDAX am Dienstag hatte wegstecken müssen, doch kein Problem sein. Könnte man behaupten, sofern man felsenfest davon überzeugt ist, dass es sich dabei nur um einen kleinen Rücksetzer in einer Hausse handelt, die noch lange nicht am Ende ist.

Den vollständigen Artikel lesen ...