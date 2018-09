Am Dienstag um 18:30 Uhr stellte Daimler im Rahmen der Me-Convention in Stockholm seinen ersten Stromer vor. Endlich! Der Mercedes EQC ist ein SUV mit 500 Kilometer Reichweite, 400 PS, von Null auf 100 Stundenkilometer in rund 5 Sekunden. Der EQC soll 2019 auf den Markt kommen. Gebaut wird der Stromer in Bremen und in Peking.Trotz der vielen Bilder im Vorfeld bei Twitter oder Youtube war die Erwartungshaltung hoch.

