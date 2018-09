Kibaran Resources Limited: Positive Entwicklung seitens der tansanischen Regierung Garantieerklärung für die Erneuerung der Bergbaulizenz DGAP-News: Kibaran Resources Limited / Schlagwort(e): Sonstiges Kibaran Resources Limited: Positive Entwicklung seitens der tansanischen Regierung Garantieerklärung für die Erneuerung der Bergbaulizenz 05.09.2018 / 09:04 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. __TOKEN__0__0__ Positive Entwicklung seitens der tansanischen Regierung Garantieerklärung für die Erneuerung der Bergbaulizenz Kibaran Resources Limited ("Kibaran" oder das "Unternehmen") (Frankfurt WKN: A1C8BX, ASX: KNL) freut sich mitzuteilen, dass in Folge der positiven Gespräche mit der tansanischen Regierung die Bergbaukommission einen Brief an das Unternehmen ausgestellt hat, in dem bestätigt wird, dass die Kommission die Bergbaulizenz für das Epanko Graphit Projekt ("Epanko" oder das "Projekt") nach deren Ablauf um weitere zehn Jahre verlängern wird, vorausgesetzt dass die Erfordernisse von Abschnitt 53 des Bergbaugesetzes 2010 erfüllt sind. Damit entspricht die Bergbaulizenz den Bedingungen der vorrangigen Kreditvereinbarungen, die für das Projekt vorgeschlagen wurden. Die Garantieerklärung war eine Hauptanforderung für die Darlehensgeber. Die ursprüngliche Bergbaulizenz wurde am 13. Juli 2015 vom Minister für Energie und Rohstoffe, Hon. George Simbachawene (MP), unterzeichnet und war zu dieser Zeit der noch verbleibende wichtigste Meilenstein für das Projekt. Diese Garantieerklärung für die Verlängerung ist ein wichtiger Beweis, dass die Regierung das Projekt unterstützt und war Teil breiterer Gespräche, die derzeit mit der Kommission stattfinden. Die laufenden Gespräche dienen dazu, die noch verbleibenden Anforderungen der Darlehensgeber abzuarbeiten, sodass die Finanzierung und die nachfolgende Konstruktion von Epanko so bald wie möglich vorankommen können. Das Unternehmen dankt der Ministerin für Rohstoffe Frau Angela Kairuki (MP), der Vorsitzenden der Bergbaukommission, Professorin Idris Kikula, sowie dem Executive Secretary der Kommission, Professor Shukrani Manya und seinen Mitarbeitern. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:: INVESTORS MEDIA Andrew Spinks Paul Armstrong Managing Director Read Corporate T: +61 8 6424 9002 T: +61 8 9388 1474 Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 05.09.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 720701 05.09.2018

