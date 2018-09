Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Bremen (pts008/05.09.2018/08:50) - Wer baut oder eine Immobilie kauft, braucht eigentlich eine Menge Erfahrung und Know-How. Aber wer hat das schon - vorher! Meist wird nur einmal im Leben gebaut oder Wohnraum angeschafft. Praktische Tipps zu allem, was ein Bauherr wissen muss, sind im Buch "Bauen ohne Reue" zusammengefasst. Dieses sehr praxisnahe Buch wurde jetzt zum Top-Titel für den Monat September im Verlag Twenty-Six gewählt. "Unter allen TWENTYSIX-Publikationen wählt eine Fachjury einmal im Monat die Top-Titel aus Belletristik und Sachbuch aus, die ihnen besonders aufgefallen sind. Für den Monat September hat die Jury das Sachbuch - Bauen ohne Reue - von Karl. H. Grabbe und Juliane Plath ausgewählt", so Hannah Staudt vom Verlag TWENTYSIX. Das Sachbuch ist über die Email-Adresse presse@interhomes.de zu beziehen sowie im Shop von Twenty-Six https://bit.ly/2tpVX5s , im Buchhandel und bei Amazon erhältlich: https://amzn.to/2OTAavj Top-Titel im September: "Bauen ohne Reue" Autor Dipl.-Ing. Karl H. Grabbe, ist Baumeister und seit vielen Jahrzehnten im Wohnungsbau tätig. In seiner Karriere war er maßgeblich am Bau und Verkauf von über 12.000 Häusern und Wohnungen in ganz Deutschland beteiligt und gibt nun in diesem Buch sein Insiderwissen preis. "Ich verspreche nicht zu viel, wenn ich sage, das Buch 'Bauen ohne Reue' kann einem Bauherren zehntausende Euro sparen, weil es viele Gefahren gibt, in die unerfahrene Immobilienkäufer oder Bauherren tappen können." Für verantwortungsbewusste Haus- und Wohnungskäufer lohnt sich der Kauf dieses Buches in jedem Fall. Im Buch ist auch eine ausführliche und dennoch leicht verständliche Bauträger-Checkliste mit detaillierten Erläuterungen enthalten, die die Wahl des richtigen Vertragspartners beim Bau erleichtert. Dieses Buch ist Pflichtlektüre für alle, die sorgenfrei bauen oder Immobilien kaufen wollen. Bauen ohne Reue Autoren: Karl. H. Grabbe und Juliane Plath Umfang: 320 Seiten Verlag: TWENTYSIX ISBN: 978-3740746810 (Ende) Aussender: IH-Communications Ansprechpartner: Stefanie Wagner-Arndt Tel.: +49 421 8411-233 E-Mail: swagner-arndt@interhomes.de Website: www.interhomes.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180905008

(END) Dow Jones Newswires

September 05, 2018 02:50 ET (06:50 GMT)