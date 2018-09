IRW-PRESS: Zadar Ventures Ltd: Zadar erwirbt Mineralkonzessionen in der ertragreichen Region Golden Triangle

Zadar erwirbt Mineralkonzessionen in der ertragreichen Region Golden Triangle

5. September 2018 - Vancouver, British Columbia. Zadar Ventures Ltd. (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit einem privaten Konsortium eine Optionsvereinbarung über den Erwerb der Mineralkonzessionen East Boundary abgeschlossen hat. Das Konzessionsgebiet East Boundary erstreckt sich über 1.888 Hektar Grundfläche in der ertragreichen Region Golden Triangle im Norden von British Columbia.

Zadar hat die Option, durch die Ausgabe von 3 Millionen Aktien (eine Millionen bei Genehmigung durch die TSX und 2 Millionen innerhalb eines Zeitraums von 18 Monaten) und die Gewährung einer NSR-Lizenzgebühr von 2 % an Carl von Einsiedel sämtliche Anteile und Rechte (100 %) an den Konzessionen zu erwerben.

Das Unternehmen hat das Konzessionsgebiet East Boundary aufgrund seiner Nähe zum Bohrloch FK 18-10 erworben, dessen Ergebnisse am 9. August 2018 von Aben Resources bekannt gegeben wurden. Eine der Konzessionen, die Teil des Konzessionsgebiets East Boundary ist, grenzt an die östliche Grenze von Abens Konzessionsgebiets Forrest Kerr und befindet sich etwa 2,5 Kilometer östlich des vor Kurzem gemeldeten Diamantbohrlochs FK 18-10. Der Rest der 1.888 Hektar großen Liegenschaft befindet sich in einem Umkreis von 5 Kilometern vom Konzessionsgebiet Forrest Kerr.

Öffentliche geologische Karten der Regierung deuten darauf hin, dass das Konzessionsgebiet East Boundary von Gesteinen der Stuhini-Formation aus dem Trias unterlagert ist und entlang der sogenannten Red Line (rote Linie) - ein Begriff, der vom Geologen Jeff Kyba geprägt wurde - liegt. Die Red Line beschreibt eine wichtige geologische Kontaktzone im Golden Triangle, die eng mit der Kupfer- und Goldmineralisierung in der gesamten Region in Zusammenhang steht.

Eine Auswertung der verfügbaren ASTER-Satellitenbilder hat vier verschiedene Serizit-Illit-Alterationsanomalien in den Konzessionen East Boundary identifiziert, bei denen ohne Frage eingehendere Explorationsarbeiten angezeigt sind.

Das Unternehmen hat ein geologisches Team entsandt, um das Konzessionsgebiet zu bewerten, und wird die Ergebnisse vorlegen, sobald diese verfügbar sind.

Carl von Einsiedel, PGEO, hat den Inhalt dieser Pressemeldung genehmigt. Er ist einer der Verkäufer des Konzessionsgebiets.

Zadar Ventures Ltd. ist ein Rohstoffunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Exploration von wirtschaftlich nachhaltigen grünen Energierohstoffen in für den Bergbau und die Industrie günstigen Rechtssystemen konzentriert. Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.zadarventures.com.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Mark Tommasi,

Chairman

ZADAR VENTURES LTD.

908-510 Burrard St

Vancouver, B.C. V6C 3A8

Tel: 604-682-1643

