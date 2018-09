Es ist immer wieder ein leidiges Thema bei Tesla (WKN: A1CW3T): die aktuellen Produktionszahlen. Optimistische Prognosen stehen hier regelmäßig eher ernüchternden Tatsachen gegenüber. Was in Summe nicht weniger dafür sorgt, dass dieses Tesla-Thema so häufig diskutiert wird. Auch mit einer nicht offiziellen Wasserstandsmeldung zur letzten Augustwoche unterstreicht Tesla in meinen Augen einmal mehr, dass selbst die positiven Meldungen stets kritisch hinterfragt werden müssen. Schauen wir mal, was ich damit meine: Tesla Model 3 unterhalb der magischen Schwelle Vor etwas mehr als zwei Monaten verkündete Tesla-Chef Elon Musk noch sehr euphorisch, dass Tesla ein Durchbruch gelungen sei. Zum ...

