Wirecard-Calls mit hohem Renditepotenzial

Mit einem Kursanstieg von mehr als 170 Prozent führt die Aktie des unabhängigen Anbieters von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard (ISIN: DE0007472060) die Liste aller im TecDAX-Index gelisteten Werte für diesen Zeitraum an. In den neuesten Expertenanalysen wird die Wirecard-Aktie, die demnächst in den DAX-index aufsteigen wird, wegen angehobener Gewinnprognosen und der starken Wachstumschancen mit Kurszielen von bis zu 240 Euro zum Kauf empfohlen.

Wenn sich der Kursanstieg der Wirecard-Aktie im kommenden Monat zumindest auf 210 Euro fortsetzt, dann wird eine Investment in Long-Hebelprodukte hohe Renditen ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 190 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Wirecard-Aktie mit Basispreis bei 190 Euro, Bewertungstag 17.10.18, BV 0,1, ISIN: DE000HX3A4V6, wurde beim Aktienkurs von 194,10 Euro mit 1,46 - 1,47 Euro gehandelt.

Erreicht der Kurs der Wirecard-Aktie in einem Monat die Marke von 210 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des kurz laufenden Calls auf etwa 2,10 Euro (+43 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 184,708 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Wirecard-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 184,708 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DDF3GU4, wurde beim Aktienkurs von 194,10 Euro mit 0,96 - 0,98 Euro taxiert.

Kann die Wirecard-Aktie in den nächsten Wochen auf 210 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 2,53 Euro (+158 Prozent) erhöhen.

Mini Future Long mit KO-Marke bei 182,0833 Euro

Das Goldman Sachs-Mini Future Long-Zertifikat auf die Wirecard-Aktie mit Basispreis bei 173,4225 Euro, KO-Marke bei 182,0833 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000GM55G97, wurde beim Aktienkurs von 194,10 Euro mit 2,15 - 2,20 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Wirecard-Aktie auf 210 Euro wird der innere Wert des Mini Long-Zertifikates auf 3,65 Euro (+66 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wirecard-Aktien oder von Hebelprodukten auf Wirecard-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de