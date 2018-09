Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Es dürfte gestern kein einfacher Tag für Euro-Händler gewesen sein, obgleich sich die Gemeinschaftswährung eher langsam, aber dafür stetig abschwächte und bis Ende der europäischen Handelssitzung gegenüber dem Dollar den größten Ein-Tagesverlust seit dem 10. August zeitigte, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...