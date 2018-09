Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat JCDecaux von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 28 auf 36 Euro erhöht. Die Profitabilität des Werbekonzern sei an einem positiven Wendepunkt, schrieb Analystin Sophie Julienne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem ziehe das Wachstum aus eigener Kraft an./ag/zb Datum der Analyse: 05.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2018-09-05/11:17

ISIN: FR0000077919