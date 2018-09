Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) sieht Berlin gut gerüstet für die Ära der Schuldenbremse. Die vor rund zehn Jahren vereinbarte Regelung verbietet den Bundesländern ab 2020 die Aufnahme neuer Verbindlichkeiten und setzt dem Bund gleichzeitig enge Grenzen dabei. "In Berlin sind dann keine Brüche zu erwarten", sagte Kollatz am Mittwoch bei der Vorstellung seiner Finanzplanung bis 2022. In diesem Jahr werde es zum nunmehr siebten Mal in Folge einen positiven Haushaltsabschluss geben. Auch in den kommenden Jahren sei dies zu erwarten. Außerdem bleibe das Investitionsniveau von mehr als zwei Milliarden Euro jährlich stabil. Berlin hat aktuell rund 58 Milliarden Euro Schulden (Stichtag 30. Juni)./kr/DP/men

