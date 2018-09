Themen heute:

mytaxi verdreifacht grenzübergreifenden Umsatz im ersten Halbjahr 2018 /// Ford Gewerbewochen mit scharf kalkulierten Leasing-Raten für ausgewählte Pkw-Baureihen

1.

Europas führende Taxi-App mytaxi hat seine grenzüberschreitenden Aktivitäten im ersten Halbjahr 2018 massiv gesteigert. So stieg der Umsatz für Fahrten, die Nutzer nicht in ihrem Heimatland buchen, in den ersten sechs Monaten um 170 Prozent gegenüber dem Vorjahr an. Die Zahlen bestätigen mytaxi in seiner Wachstumsstrategie, die internationalen Aktivitäten weiter auszubauen und die Taxibestellung per App in weiteren Ländern und Städten anzubieten.

Die vielen Touren ausländischer Gäste zeigen auch: Vor allem in Touristen-Metropolen profitieren die Taxifahrer von einer internationalen App. In Stockholm, Wien, Rom oder Barcelona beispielsweise kommen 50 Prozent aller mytaxi-Nutzer aus dem Ausland.

"Touristen oder Geschäftsreisende können mit mytaxi im Ausland ganz einfach ein Taxi bestellen und bargeldlos über die App bezahlen. Das ist natürlich auch ein großer Pluspunkt für die Fahrer", so das Unternehmen. "Über mytaxi bekommen sie viele Fahrgäste und Fahrten, die sie über die örtliche Zentrale verpassen würden." Die internationale Verfügbarkeit ist einer der wichtigsten Wachstumsfaktoren für die Taxi-App aus Hamburg. Allein im Jahr 2018 ging mytaxi in sieben weiteren Städten an den Start: Nottingham, Brighton, Manchester, Edinburgh, Kattowitz, Posen und Porto. Weitere europäischen Städte sind geplant und werden in den kommenden Wochen folgen. Die deutschen mytaxi Nutzer bestellen ein Taxi über Europas größte Taxi-App am häufigsten in Barcelona, Wien und Lissabon.

2.

Im Rahmen der nächsten Ford Gewerbewochen bietet die Ford-Werke GmbH seit dem 1. September 2018 und bis auf Weiteres für Gewerbekunden ein außergewöhnlich attraktives Angebot:

Die Grundlage der Aktion, die unter dem Motto "Intelligente Mobilität" zu Top-Konditionen steht, sind besonders scharf kalkulierte Leasingraten für ausgewählte Pkw-Baureihen des Herstellers inklusive des sogenannten "Ford Lease Full-Service-Paketes", das ohne Anzahlung die kompletten Wartungs- und Verschleißkosten des Fahrzeugs abdeckt. Ein entsprechendes Berechnungsbeispiel: Für den neuen Ford Focus Turnier in der Ausstattungsversion "Trend" und dem vielfach preisgekrönten 1,0-l-EcoBoost-Dreizylinder-Benzinmotor (74 kW/100 PS) ergibt sich in dieser Angebotskombination eine monatliche Ford Lease Full-Service-Rate von nur 149,00 Euro netto (177,31 Euro brutto). Besondere Aktionen wie die 'Ford Gewerbewochen' haben bei im Flottengeschäft des Herstellers eine lange, erfolgreiche Tradition und kommen bei den Gewerbekunden hervorragend an.

Diesen Beitrag können Sie hier nachhören oder downloaden.