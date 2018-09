Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 23,50 auf 24,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Geschäftsmodell sei ziemlich einzigartig, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die niederländische Supermarktkette zeichne sich dadurch aus, in einer volatilen aber wachstumsschwachen Branche den Anteilseignern recht hohe Barrenditen in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen zu bescheren./edh/ag Datum der Analyse: 05.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0051 2018-09-05/14:23

ISIN: NL0011794037