Das Erreichen hoher Produktreinheit früh im Herstellungsprozess und eine bessere Effizienz und Wirtschaftlichkeit sind für Hersteller von biopharmazeutischen Produkten wichtig. Erhöhte Entfernung von Verunreinigungen wie DNA und HCP während der Klärung verbessert die Leistung der nachgelagerten Erfassung und die Reinigungsschritte. Der 3M Emphaze AEX Hybrid Purifier begegnet diesen Herausforderungen durch Reduzierung der Zelltrümmer, DNA und HCP bei der Klärung, um zur Verbesserung der nachgelagerten Prozessschritte beizutragen. Die neuen Emphaze-Kapseln sind sterilisierungs-/desinfizierungskompatibel und können für viele verschiedene, wasserbasierte, biopharmazeutische Prozesse verwendet werden, so auch zur Reinigung von Impfstoffen. Die verbesserten Emphaze AEX Hybrid Purifier Produkte bieten auch zwei neue Laborkapseln und eine "Scale-up"-Kapsel, die Evaluierungen in Labor- und "Scale-up"-Mengen ermöglichen.

"Input von Kunden ist zur Evaluierung der Leistung und Wirksamkeit jedes Produktes wichtig, um die Leistung zu optimieren", erklärte Himanshu Nivsarkar, Global Marketing Manager, 3M Separation und Purification Sciences Division. "Mit dem Emphaze AEX Hybrid Purifier erhalten die Kunden Vorteile, die für monoclonale Antikörper-Reinigungsprozesse typisch sind, einschließlich nominaler 30% HCP- und einer log DNA-Reduktion größer als 4 log. Er hat eine einheitliche Ausgabetrübung (<5 NTU), die zu einer potenziellen Reduzierung der Membran von Sterilisierqualität führt sowie zu mehr Post-Protein-A von erhöhter Produktreinheit. Dies reduziert die Trübung des post-viralen Inaktivierungs-/Neutralisierungsschritts auf eine niedrigere Verunreinigungslast auf der nachgelagerten AEX-Säule, was den Kunden die Optimierung ihrer Prozesse ermöglicht."

Produkte des Emphaze AEX Hybrid Purifier sind synthetische Einweg-Reinigungsprodukte mit mehreren Mechanismen zur biopharmazeutischen Klärung. Sie liefern eine einheitliche, hochreine, geklärte Prozessflüssigkeit, indem sie lösliche und unlösliche Verunreinigungen, wie DNA, HCP und Zelltrümmer mithilfe einer Kombination von chromatographischen und Größenausschlussmechanismen entfernen. Produkte des Emphaze AEX Hybrid Purifier kombinieren drei einzigartige 3M-Technologien moderne Polymermaterialien, feine Faservliese und Membranen um eine synthetische Klärproduktlinie zu bieten, die ein neuartiges Anionaustauschvliesmedium und eine Feinpartikel-Reduktionsmembran enthalten.

