Heute Abend werden die Veränderungen in den vier großen deutschen Indizes bekannt gegeben. Als fast sicher gilt der Aufstieg von Wirecard, wer hingegen aus dem deutschen Leitindex für das Fintech weichen muss, werden wir erst heute Abend wissen. Doch die Umstellungen sind diesmal etwas größer als in den Vorjahren. So werden beispielsweise M- und SDAX vergrößert und der Tec-DAX bekommt quasi eine gänzlich neue Rolle. Welche Folgen die neue Zusammensetzung nach sich zieht und was Anleger beachten sollten, erläutert Aktienhändler Jürgen Dietrich bei Börse Stuttgart TV.