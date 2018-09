Die Aktie von Evotec hat in den vergangenen Wochen ordentlich zugelegt. Derzeit versucht sich das Papier am nachhaltigen Ausbruch über den Widerstand bei 22,70 Euro. Am heutigen Mittwoch gewinnt die Aktie gut 1,6 Prozent und profitiert dabei von einem positiven Analystenkommentar. Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für Evotec von 22 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die anhaltend positiven Nachrichten nach den starken Quartalszahlen sprächen für die Aktie und rechtfertigten eine Anhebung des Kursziels, so Analyst Igor Kim in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Auch DER AKTIONÄR teilt die positive Einschätzung von Kim. Mittelfristig traut DER AKTIONÄR der Evotec-Aktie sogar noch etwas mehr zu. Das 12-Monats-Kursziel liegt bei 30 Euro.

