Das GBP steigt am Mittwoch aufgrund von Nachrichten, die darauf hindeuten, dass Deutschland und Großbritannien einige wichtige Forderungen fallen ließen, die den Brexit-Deal blockierten. Brexit-Bedenken waren in letzter Zeit eine große Belastung für das Britische Pfund. Sogar Mitglieder der Bank of England begannen über die Risiken eines "No Deal"-Szenarios zu diskutieren. GBPUSD steigt um 0,9%, GBPJPY um 1,1%. Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...