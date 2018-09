Einstellung Aufnahme

ISIN Name "Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

DE000A0SMSH2 mutares AG 05.09.2018 DE000A2NB650 mutares AG 06.09.2018 Tausch 1:1

US59503A1051 Microbot Medical Inc. 05.09.2018 US59503A2042 Microbot Medical Inc. 06.09.2018 Tausch 15:1

CA55026L1076 Lumina Gold Corp. 05.09.2018 CA55026L3056 Lumina Gold Corp. 06.09.2018 Tausch 1:1