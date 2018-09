Duisburg (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) war zuletzt ein auffälliger Insiderkauf zu beobachten. Am 03.09.2018 hat Aufsichtsrat Prof. Dr. Friedhelm Loh über die Swoctem GmbH ein Paket von 121.000 Aktien zum Kurs von 8,9685 EUR erworben, was somit einem Transaktionsvolumen von 1.085.187,32 EUR entspricht. ...

