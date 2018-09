Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Brexit-Verhandlungen gehen in die entscheidende Phase, so die Analysten der Helaba. Die Zeit vor dem formellen EU-Austritt Ende März 2019 dränge, die Sorge vor einem "No-Deal"-Brexit nehme zu. Während es politisch hoch her gehe und das Pfund Sterling deswegen zur Schwäche neige, sei die britische Wirtschaft in einem ruhigeren Fahrwasser unterwegs und wachse mit moderatem Tempo. ...

