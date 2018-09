Frankfurt (www.aktiencheck.de) - China steht klar im Fokus der aggressiven Handelspolitik von Donald Trump, so die Analysten der Helaba. Ende August sei die zweite Tranche der Strafzölle in Kraft getreten, mit denen die US-Regierung Peking zu einer Kehrtwende in der Handelspolitik zwingen wolle. Die Chinesen hätten zeitgleich Gegenmaßnahmen auf US-Importe verhängt. ...

