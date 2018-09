DGAP-DD: Klöckner & Co SE deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 05.09.2018 / 16:51 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Name und Rechtsform: SWOCTEM GmbH 2. Grund der Meldung a) Position / Status Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Prof. Dr. Vorname: Friedhelm Nachname(n): Loh Position: Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Klöckner & Co SE b) LEI 529900CQ31CN6GV5LL52 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE000KC01000 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 8,99000 EUR 2903,77 EUR 8,99000 EUR 15076,23 EUR 8,98000 EUR 763,30 EUR 8,98000 EUR 2020,50 EUR 8,98000 EUR 2783,80 EUR 8,98000 EUR 4831,24 EUR 8,98000 EUR 2029,48 EUR 8,98000 EUR 1849,88 EUR 8,98000 EUR 17,96 EUR 8,98000 EUR 2325,82 EUR 8,98000 EUR 2783,80 EUR 8,98500 EUR 5930,10 EUR 8,98000 EUR 736,36 EUR 8,98000 EUR 1957,64 EUR 8,98000 EUR 1939,68 EUR 8,98000 EUR 987,80 EUR 8,98000 EUR 6995,42 EUR 8,98000 EUR 1517,62 EUR 8,98000 EUR 511,86 EUR 8,98000 EUR 1580,48 EUR 8,98000 EUR 1625,38 EUR 8,98000 EUR 1715,18 EUR 8,97500 EUR 1678,33 EUR 8,97500 EUR 2809,18 EUR 8,96000 EUR 689,92 EUR 8,96500 EUR 36828,22 EUR 8,96500 EUR 7306,48 EUR 8,96000 EUR 22193,92 EUR 8,96000 EUR 22606,08 EUR 8,94500 EUR 3032,36 EUR 8,94500 EUR 7683,76 EUR 8,94500 EUR 8,95 EUR 8,94500 EUR 7003,94 EUR 8,94500 EUR 3739,01 EUR 8,94500 EUR 4758,74 EUR 8,94500 EUR 8059,45 EUR 8,94500 EUR 7379,63 EUR 8,94500 EUR 429,36 EUR 8,94500 EUR 840,83 EUR 8,94500 EUR 1341,75 EUR 8,94500 EUR 178,90 EUR 8,97500 EUR 2809,18 EUR 8,97500 EUR 1678,33 EUR 8,97500 EUR 1678,33 EUR 8,98000 EUR 7300,74 EUR 8,98500 EUR 5804,31 EUR 8,98500 EUR 3180,69 EUR 8,96500 EUR 4482,50 EUR 8,96500 EUR 22412,50 EUR 8,96000 EUR 17920,00 EUR 8,94500 EUR 268,35 EUR 8,93500 EUR 5450,35 EUR 8,93500 EUR 3574,00 EUR 8,93500 EUR 35650,65 EUR 8,92500 EUR 12227,25 EUR 8,92500 EUR 15458,10 EUR 8,92500 EUR 16939,65 EUR 8,98000 EUR 44900,00 EUR 8,98000 EUR 25126,04 EUR 8,98000 EUR 6079,46 EUR 8,98000 EUR 13694,50 EUR 8,97000 EUR 12351,69 EUR 8,97000 EUR 32498,31 EUR 8,96000 EUR 8924,16 EUR 8,96000 EUR 25356,80 EUR 8,96000 EUR 10519,04 EUR 8,95000 EUR 41554,85 EUR 8,95000 EUR 3195,15 EUR 8,93500 EUR 44675,00 EUR 8,92500 EUR 669,38 EUR 8,92500 EUR 490,88 EUR 8,93000 EUR 3250,52 EUR 8,93000 EUR 4598,95 EUR 8,93000 EUR 285,76 EUR 8,93000 EUR 4974,01 EUR 8,93000 EUR 1259,13 EUR 8,93000 EUR 2518,26 EUR 8,93000 EUR 12662,74 EUR 8,93000 EUR 13939,73 EUR 8,91000 EUR 12162,15 EUR 8,91000 EUR 32387,85 EUR 8,90500 EUR 39529,30 EUR 8,90500 EUR 4995,71 EUR 8,89500 EUR 5096,84 EUR 8,89500 EUR 4322,97 EUR 8,87000 EUR 594,29 EUR 8,87000 EUR 4009,24 EUR 8,87000 EUR 5251,04 EUR 8,87000 EUR 5304,26 EUR 8,87000 EUR 4816,41 EUR 8,87000 EUR 6954,08 EUR 8,87000 EUR 541,07 EUR 8,87000 EUR 2794,05 EUR 8,87000 EUR 3707,66 EUR 8,87000 EUR 4151,16 EUR 8,87000 EUR 1667,56 EUR 8,87000 EUR 478,98 EUR 8,87500 EUR 1775,00 EUR 8,87500 EUR 9141,25 EUR 8,87500 EUR 33458,75 EUR 8,89500 EUR 14525,54 EUR 8,89500 EUR 2606,24 EUR 8,89500 EUR 2223,75 EUR 8,89500 EUR 7285,01 EUR 8,89500 EUR 1707,84 EUR 8,89500 EUR 16126,64 EUR 8,88500 EUR 6183,96 EUR 8,88500 EUR 5517,59 EUR 8,88500 EUR 6255,04 EUR 8,88500 EUR 310,98 EUR 8,88500 EUR 26157,44 EUR 8,88000 EUR 5345,76 EUR 8,90000 EUR 12424,40 EUR 8,90000 EUR 10146,00 EUR 8,90000 EUR 6844,10 EUR 8,90000 EUR 9380,60 EUR 8,90000 EUR 347,10 EUR 8,89000 EUR 2693,67 EUR 8,88500 EUR 1092,86 EUR 8,88500 EUR 30617,71 EUR 8,88500 EUR 10022,28 EUR 8,88000 EUR 22430,88 EUR 8,88000 EUR 15335,76 EUR 8,88000 EUR 2051,28 EUR 8,88000 EUR 4200,24 EUR 8,88000 EUR 381,84 EUR 8,92500 EUR 3721,73 EUR 8,92500 EUR 35307,30 EUR 8,92500 EUR 4667,78 EUR 8,92500 EUR 928,20 EUR 8,92500 EUR 1320,90 EUR 8,92500 EUR 53,55 EUR 8,94000 EUR 43323,24 EUR 8,94000 EUR 44700,00 EUR 8,89500 EUR 213,48 EUR 8,89500 EUR 2028,06 EUR 8,89500 EUR 1974,69 EUR 8,89500 EUR 10700,69 EUR 8,89500 EUR 20138,28 EUR 8,88000 EUR 8737,92 EUR 8,88000 EUR 33095,76 EUR 8,88000 EUR 2566,32 EUR 8,87000 EUR 4080,20 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 8,9291 EUR 1294723,6300 EUR e) Datum des Geschäfts 2018-09-04; UTC+2 f) Ort des Geschäfts Name: xetra MIC: XETR 05.09.2018 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 