Holger Scholze mit der Vorschau auf die wichtigsten Konjunktur- und Unternehmensdaten, die am Donnerstag, dem 6. September 2018, veröffentlicht werden. Im Fokus stehen u.a. der Auftragseingang in der deutschen und amerikanischen Industrie sowie die Arbeitsmarktdaten der privaten Agentur ADP in den USA. Darüber hinaus wird u.a. der ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor veröffentlicht.