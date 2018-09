Fenghua SoleTech AG: Neuer Aufsichtsrat und Vorstand DGAP-Ad-hoc: Fenghua SoleTech AG / Schlagwort(e): Personalie Fenghua SoleTech AG: Neuer Aufsichtsrat und Vorstand 05.09.2018 / 17:20 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Neuer Aufsichtsrat und Vorstand Das Amtsgericht Frankfurt am Main hat auf Aktionärsantrag am 23.08.2018 die Herren Roland Pfaus, Arne Frankenberger und Uwe Pirl gerichtlich zu Aufsichtsräten bestellt. In seiner konstituierenden Sitzung hat das Gremium heute Herrn Roland Pfaus zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats und Herrn Arne Frankenberger zu seinem Stellvertreter gewählt. Im Anschluss hat der Aufsichtsrat Herrn Lutz Petrowsky zum Vorstand der Gesellschaft bestellt. Dem Aktionärsantrag lag die Tatsache zugrunde, dass die Gesellschaft spätestens seit 2017 vollständig führungslos war und seit diesem Zeitpunkt auch nicht mehr über eine intakte Büroanschrift verfügte. Der Vorstand wird nun Ermittlungen darüber anstellen, ob und in welcher Weise der Gesellschaft Vermögen entzogen wurde. Diese Prüfungen erstrecken sich auch auf die Frage, ob im Rahmen des Börsengangs seitens involvierter Banken und Wirtschaftsprüfer die erforderliche Sorgfalt gewahrt worden ist. Das vorläufige Ergebnis dieser Prüfungen wird der Vorstand der Öffentlichkeit in geeigneter Form zugänglich machen. Neben der Aufklärung möglichen Fehlverhaltens der Organe und weiterer Beteiligter in der Vergangenheit ist es Aufgabe und Ziel der neuen Verwaltung, der Gesellschaft und damit ihren Aktionären eine tragfähige und wirtschaftlich fundierte Perspektive für die Zukunft zu eröffnen. Fenghua SoleTech AG 05.09.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Fenghua SoleTech AG Deutschland E-Mail: fenghua@kirchhoff.de Internet: www.fenghua-ag.de ISIN: DE000A13SX89 WKN: A13SX8 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf; London, Warschau Ende der Mitteilung DGAP News-Service 720945 05.09.2018 CET/CEST

ISIN DE000A13SX89

AXC0243 2018-09-05/17:20