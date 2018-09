DAX-Charttechniker schauen ganz genau hin, Bayer kann es Anlegern nicht recht machen

Auch am heutigen Mittwoch legte der DAX den Rückwärtsgang ein. Dabei gehörte der Tag den Charttechnikern.

Das war heute los. Anhänger der Charttechnik schauen derzeit ganz genau hin. Im Bereich von 12.100 Punkten sind im DAX wichtige Unterstützungsmarken zu finden. Sollten diese nicht halten, könnte es für das wichtigste deutsche Börsenbarometer ganz schnell unter die Marke von 12.000 Zählern und noch weiter abwärts gehen. Umso spannender war es heute zu beobachten, dass sich der DAX die meiste Zeit des Tages ausgerechnet in diesem Bereich aufhielt. Angesichts der Unsicherheiten, die der Handelsstreit oder die Währungsschwächen in einigen Schwellenländern mit sich bringen, bleibt es jedoch fraglich, ob der DAX dieses Kursniveau lange halten kann.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX überzeugten heute vor allem Finanzwerte. Dabei legte die Commerzbank-Aktie (WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001) mit einem zwischenzeitlichen Kursplus von mehr als 4 Prozent die beste Performance hin. Anleger nahmen einige Signale aus Italien positiv auf, wonach die neue italienische Regierung beim Haushalt für 2019 eine überraschend große Ausgabendisziplin an den Tag legen möchte. Im Fall der Commerzbank-Aktie wiederum könnte es sein, dass das Papier nicht mehr sehr lange in der ersten deutschen Börsenliga verbleibt. Am Markt wird bereits darüber spekuliert, dass der Zahlungsabwickler Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) den Platz der Commerzbank im DAX einnehmen könnte. Heute Abend findet die nächste Überprüfung der DAX-Indizes statt.

