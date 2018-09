Polen und Deutschland wollen im kommenden Jahr einen gemeinsamen Wirtschaftsgipfel organisieren. Das Event für deutsche und polnische Unternehmen solle nach vorläufiger Planung im ersten Quartal 2019 in Deutschland stattfinden, kündigte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zu Beginn seines zweitägigen Antrittsbesuchs in Polen an. "Wir haben alles Interesse, unser Potenzial gemeinsam zu erschließen, zu mobilisieren und zu erhöhen", sagte er am Mittwoch in Warschau nach einem Treffen mit der polnischen Ministerin für Unternehmertum und Technologie, Jadwiga Emilewicz.

Die Länder wollten sich in den Bereichen Industrie 4.0, Elektromobilität und Batteriezellproduktion "eng austauschen", sagte Altmaier. Angaben dazu, wie eine Zusammenarbeit aussehen könnte, machte er nicht. Am Donnerstag stehen für den Minister unter anderem Gespräche in den Ministerien für Investitionen und Entwicklung sowie im Ministerium für Digitalisierung auf dem Programm.

Unter der Regierung von Polens umstrittener nationalkonservativer Partei Recht und Gerechtigkeit PiS, die Polen auf einen Konfrontationskurs zur EU brachte, hatten zwar die deutsch-polnischen politischen Beziehungen gelitten, nicht aber die wirtschaftlichen. Mit einem Volumen von fast 111 Milliarden Euro erreichte der deutsch-polnische Handel 2017 nach Angaben der deutsch-polnischen Industrie- und Handelskammer in Warschau (AHK) einen neuen Spitzenwert. Polen festigte seine Position als siebtwichtigster Handelspartner Deutschlands. Für Polen wiederum ist Deutschland der mit Abstand wichtigste Handelspartner./nat/DP/stw

