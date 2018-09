Die Ausweitung des von den USA ausgelösten Handelskonfliktes in aller Welt sieht die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) als größtes weltwirtschaftliches Risiko der Gegenwart. Dies könnte ungünstige Effekte unter anderem auf Preise, Investitionsverhalten und Wachstum haben, sagte Lagarde am Mittwoch in Washington.

Die Handelskonflikte bergen nach Angaben Lagardes besonders große Gefahren für aufstrebende Volkswirtschaften. Für sie werde das externe Umfeld schwieriger, in einer Zeit, in der die Industrieländer ihre Zinsen erhöhten und ihre lange Zeit besonders lockere Geldpolitik strafften. "Diese ist eine Herausforderung für viele Schwellenländer, weil es eine Umkehr der Kapitalflüsse und steigende Finanzierungskosten auslösen kann", sagte Lagarde.

Am Ende der Woche könnte der Handelskonflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt, den USA und China, in eine neue Runde gehen. US-Präsident Donald Trump hatte angedroht, Warenimporte aus China im Wert von weiteren mehr als 200 Milliarden Dollar mit Sonderzöllen zu belegen./dm/DP/stw

