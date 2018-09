The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.09.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.09.2018



ISIN Name



CA55026L1076 LUMINA GOLD CORP.

DE000A0SMSH2 MUTARES AG

US59503A1051 MICROBOT MEDICAL DL-,01

US87157B1035 SYNCHRONOSS TEC. DL-,0001