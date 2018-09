Entwicklungszusammenarbeit stattet BIOSTATSTR-Bioreaktoren vonSartorius Stedim Biotechmit der XCell ATF-Steuerungstechnologie zur Zellrückhaltung von Repligen aus

Kunden profitieren von vereinfachten, skalierbaren Lösungen für intensivierte Zellkulturen

GÖTTINGEN, Deutschland und WALTHAM, Mass., Sept. 05, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sartorius Stedim Biotech (SSB) (Euronext: DIM), ein führender internationaler Anbieter für die Biopharmabranche, und die Repligen Corporation (NASDAQ: RGEN), ein weltweit tätiges Life-Sciences-Unternehmen mit Schwerpunkt auf Bioverfahrenstechnologien, haben eine Kooperationsvereinbarung zur Integration der XCell ATF-Steuerungstechnologie zur Zellrückhaltung von Repligen in die großformatigen BIOSTAT STR-Bioreaktoren von SSB zur Schaffung neuartiger perfusionsfähiger Bioreaktoren abgeschlossen. Als Ergebnis dieser Zusammenarbeit werden Endverbraucher von einem einzigen Steuersystem für Bioreaktoren mit einer Kapazität von 50 l bis 2.000 l profitieren, die in Anwendungen in Bereich der Perfusionszellkulturen verwendet werden. Diese einzige Schnittstelle soll das Zellwachstum, das Flüssigkeitsmanagement und die Zellrückhaltung in der kontinuierlichen und intensivierten Bioprozesstechnik steuern und letztlich die Entwicklung und cGMP-Herstellung von biologischen Arzneimitteln vereinfachen.

Durch die Partnerschaft werden Sartorius Stedim Biotech und Repligen weiter zusammenarbeiten, um das kürzlich von SSB vorgestellte ambr 250ht Mini-Perfusions-Bioreaktorsystem zur einmaligen Verwendung mit der KrosFlo Hohlfaserfiltertechnologie von Repligen auszustatten. Das Bioreaktorsystem wird von SSB als komplette Einweganlage vertrieben. Durch dieses optimale Design wird die Hohlfaserfiltertechnologie skalenübergreifend beibehalten, so dass Kunden ihre Zellkulturperfusionsprozesse schneller verfolgen und skalieren können.

"Sartorius Stedim Biotech hat sein integriertes Upstream-Portfolio in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut, wobei der Schwerpunkt auf robusten und skalierbaren, automatisierten Lösungen zur einmaligen Verwendung liegt, die für Anwendungen mit hoher Zelldichte optimiert sind. Die Zusammenarbeit mit Repligen wird zu einfach zu implementierende, leistungsfähige Bioreaktoren führen, die für die Perfusion geeignet sind und von der Prozessentwicklung bis hin zu einem kommerziellen Produktionsumfang reichen", kommentierte Stefan Schlack, Marketingleiter bei SSB.

Christine Gebski, Vice President Product Management bei Repligen, erklärte: "Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit Sartorius Stedim Biotech, einem weltweiten Innovator in der Bioreaktortechnologie. Die Integration unserer marktführenden XCell ATF-Steuerungstechnologie in die Hochleistungs-Bioreaktoren von SSB bietet eine vereinfachte perfusionsfähige Bioreaktorlösung für Endanwender, um Zellkulturprozesse schneller zu entwickeln und die Perfusion effizienter zu implementieren."

Bilddateien zum Herunterladen:

Link zum Foto des BIOSTAT STR-Bioreaktors

Für Anwendungen im Bereich der Perfusionszellkulturen wird die XCell ATF-Steuerungstechnologie zur Zellrückhaltung von Repligen in die großformatigen BIOSTAT STR-Bioreaktoren zur einmaligen Verwendung integriert.

Link zum Foto des Repligen XCell ATF

Das XCell ATF-Gerät zur Zellrückhaltung von Repligen erhöht nachweislich die Produktivität des Bioreaktors; abgebildet ist das XCell ATF 10 zur einmaligen Verwendung.

Link zum Foto des ambr 250ht Perfusions-Bioreaktor

Das kürzlich von SSB vorgestellte ambr 250ht Mini-Perfusions-Bioreaktorsystem zur einmaligen Verwendung ist mit der KrosFlo Hohlfaserfiltertechnologie von Repligen ausgestattet.

Über Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech ist ein international führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen, die es der Biopharmabranche ermöglichen, Medikamente sicher und effizient zu entwickeln und herzustellen. Als Gesamtlösungsanbieter hat Sartorius Stedim Biotech ein Portfolio im Angebot, das nahezu alle Schritte der biopharmazeutischen Herstellung abdeckt. Das Unternehmen konzentriert sich auf Technologien zur einmaligen Verwendung und Mehrwertdienste, um den sich schnell ändernden Technologieanforderungen der von ihm bedienten Branche gerecht zu werden. Sartorius Stedim Biotech mit Sitz in Aubagne, Frankreich, ist an der Eurolist von Euronext Paris notiert. Mit eigenen Produktions- und F&E-Standorten in Europa, Nordamerika und Asien sowie einem internationalen Netzwerk von Vertriebsgesellschaften verfügt Sartorius Stedim Biotech über eine globale Reichweite. Im Jahr 2017 beschäftigte das Unternehmen rund 5.100 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 1.081,0 Mio. €.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.sartorius.com .

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung der Sartorius Stedim Biotech-Gruppe. Wir können nicht garantieren, dass der Inhalt dieser Aussagen tatsächlich zutreffen wird, da diese Aussagen auf Annahmen und Schätzungen beruhen, die bestimmte Risiken und Unwägbarkeiten beinhalten.

Über die Repligen Corporation

Die Repligen Corporation (NASDAQ: RGEN) ist ein weltweit tätiges Bioverfahrensunternehmen, das hochinnovative Produkte entwickelt und vermarktet, die Herstellern von biologischen Arzneimitteln weltweit Kosten- und Prozesseffizienz bieten. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Proteinprodukte (Protein A-Affinitätsliganden, Zellkulturwachstumsfaktoren), Chromatographieprodukte (OPUS Fertigsäulen, Chromatographieharze, ELISA-Kits) und Filtrationsprodukte (einschließlich XCell ATF-Systeme, TangenX Sius Flachfolien-TFF-Kassetten und Spectrum KrosFlo Hohlfaser-TFF-Kassetten und -Systeme). Die XCell ATF-Systeme, die in Edelstahl- und Einwegkonfigurationen erhältlich sind, werden stromaufwärts verwendet, um Abfall kontinuierlich aus einem Bioreaktor zu beseitigen, Zellen zu konzentrieren und die Produktausbeute zu erhöhen. Der Hauptsitz von Repligen befindet sich in Waltham, Massachusetts (USA). Das Unternehmen verfügt über zusätzliche Verwaltungs- und Produktionsstandorte in Shrewsbury, Massachusetts (USA), Rancho Dominguez, Kalifornien (USA), Lund, Schweden, und Ravensburg, Deutschland.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.repligen.com .

Das Folgende stellt eine "Safe-Harbor"-Erklärung gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995 dar: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe-Harbor"-Bestimmungen in Paragraf 27A des Securities Act von 1933 in geänderter Fassung und Paragraf 21E des Securities Exchange Act von 1934 in geänderter Fassung. Anleger werden darauf hingewiesen, dass Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine rein historischen Aussagen sind, einschließlich und ohne Einschränkung ausdrückliche oder stillschweigende Aussagen bezüglich der Partnerschaft von Repligen mit Sartorius Stedim Biotech, der Auswirkungen eines einzigen Steuerungssystems auf Endnutzer von Repligen und der zukünftigen Geschäftsergebnisse von Repligen zukunftsgerichtete Aussagen sind, die durch Wörter wie "glauben", "erwarten", "können", "werden", "sollten", "suchen", "antizipieren" oder "könnte" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken in Bezug auf: unsere Fähigkeit, unser Geschäft im Bereich der Bioverfahrenstechnologie auch durch Übernahmen, Möglichkeiten der Kommerzialisierung oder Partnerschaften erfolgreich auszubauen; unsere Fähigkeit, Übernahmen erfolgreich zu integrieren; unsere Fähigkeit, Produkte zu entwickeln und zu vermarkten, sowie die Marktakzeptanz unserer Produkte; eine reduzierte Nachfrage nach unseren Produkten, die sich nachteilig auf unsere zukünftigen Umsätze, Cashflows, Ergebnisse der Geschäftstätigkeit und Finanzlage auswirkt; unsere Fähigkeit, mit größeren, besser finanzierten Bioverfahrens-, Pharma- und Biotechnologieunternehmen zu konkurrieren; die Einhaltung aller Vorschriften der US-amerikanischen Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA und der EMEA; unser volatiler Aktienkurs; und andere Risiken, die im letzten Jahresbericht von Repligen auf Formular 10-K, der bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC hinterlegt ist, und den anderen Berichten, die Repligen regelmäßig bei der SEC einreicht, aufgeführt sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen von Repligen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten der Geschäftsleitung wider und Repligen verpflichtet sich nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um eine Änderung der Ansichten oder Ereignisse oder Umstände, die nach dem Datum dieser Veröffentlichung eintreten, widerzuspiegeln, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Kontakte:

Für Sartorius Stedim Biotech:

Dominic Grone

Corporate Communications

Sartorius Corporate Administration GmbH

Telefon: +49

Für Repligen:

Sondra Newman

Senior Director Investor Relations

Telefon: +1 781-419-1881

E-Mail: snewman@repligen.com

Fotos zu dieser Pressemitteilung sind unter folgenden Links verfügbar:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d7943d34-ce7e-4c7d-8369-502ef1a62e66

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3c4625e0-3a0b-42b4-81d4-4554de5f393d