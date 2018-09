WAS:

Die CES Unveiled Amsterdam gewährt einen ersten Blick auf die Neuheiten der CES, der weltweit größten und einflussreichsten Technologiemesse. Auf der CES Unveiled Amsterdam wird erstmalig das Executive Forum on Innovation stattfinden, eine Vortragsreihe mit Meinungsführern aus der Technikbranche und mit Regierungsvertretern, die die neuesten Trends und Innovationen aus den Niederlanden und den Nachbarländern erörtern. Die Niederlande, die weithin als Hochburg für Smart City-, Solar- und Umwelttechnologien gelten, sind gut aufgestellt, um unter Beweis zu stellen, dass Resilienztechnologie ihre kritische Infrastruktur in Krisenzeiten am Laufen halten kann. Beim Executive Forum werden diese spannenden Innovationen erörtert werden. Die Programmplanung konzentriert sich dabei auf die Frage, wie die Technologie zur Bewältigung der schwierigsten Herausforderungen der Welt beiträgt. Bei der Tischmesse und der Networking-Session werden wegweisende Innovationen von großen und kleinen Unternehmen vorgestellt.