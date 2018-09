Die Deutsche Bank Aktiengesellschaft (der "Emittent") gibt hiermit bekannt, dass sie die Ausübung ihrer Option zur Tilgung der folgenden Wertpapiere vor dem vorgesehenen Fälligkeitstermin in Erwägung zieht:

-- die ursprünglich im Umlauf befindlichen Floating Rate Notes im Wert von 216.125.000 US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2022, Credit-Linked mit dem

Replenishable Trade Finance Portfolio "TRAFIN 2015-1", mit folgenden CUSIP- und ISIN-Nummern:

CUSIP:

251541AM0 (Rule 144A Notes)

BCC2A88P4 (Reg S Notes)

ISIN:

XS1303225731 (Rule 144A Notes)

XS1303225657 (Reg S Notes),

(die "TRAFIN 2015-1 Notes

Wenn der Emittent die Ausübung seiner Option zur Tilgung der Notes am vorgesehenen Zinszahlungstermin im November 2018 (oder einem anderen späteren Zinszahlungstermin) gemäß Absatz (b)(ii) des Abschnitts "Early Redemption Generally" (Vorzeitige Tilgung, allgemein), dargelegt im Abschnitt "Description of the Notes" (Beschreibung der Notes) in dem Angebotsrundschreiben bezüglich der Notes, erwägt, kann er unter anderen Faktoren in Betracht ziehen, ob Anleihen bezüglich einer oder mehrerer Ersatztransaktionen mit einem Portfolio, Preis, einer Struktur und Laufzeit erfolgreich ausgegeben wurden, die der Emittent nach seinem alleinigen und absoluten Ermessen als ausreichend betrachtet. Der Emittent kann zu beliebiger Zeit nach seinem alleinigen und absoluten Ermessen beschließen, seine Option zur Tilgung der TRAFIN 2015-1 Notes nicht auszuüben oder die Ausübung zu verzögern. Demzufolge beabsichtigt der Emittent, sich in naher Zukunft mit Vorschlägen für eine neue Klasse von Anleihen, die einen geeigneten Ersatz darstellen könnte, an die Anleger zu wenden.

Um etwaige Zweifel auszuräumen, wird darauf hingewiesen, dass diese Mitteilung keine Mitteilung ist, in der ein Termin für die vorzeitige Tilgung der TRAFIN 2015-1 Notes angegeben wird. Der Emittent kann auch beschließen, die Ausgabe einer neuen Klasse von Anleihen für eine Ersatztransaktion nicht weiterzuverfolgen.

Über die Deutsche Bank

Die Deutsche Bank bietet Produkte und Dienstleistungen für Handels- und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaktionsgeschäft, Anlageberatung und Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Konzerne, Regierungen, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat eine starke Marktposition in Europa und ist in allen Teilen Amerikas und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. Weitere Informationen über die Deutsche Bank erhalten Sie unter www.db.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180905006059/de/

Contacts:

Deutsche Bank

Investorbeziehungen

+49 800 910 8000

db.ir@db.com

oder

Medienbeziehungen

Lawton King, +1 212-250-0622