SHOP APOTHEKE EUROPE wird in den Auswahlindex SDAX aufgenommen. DGAP-News: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. / Schlagwort(e): Sonstiges SHOP APOTHEKE EUROPE wird in den Auswahlindex SDAX aufgenommen. 06.09.2018 / 06:50 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DEN BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN. SHOP APOTHEKE EUROPE wird in den Auswahlindex SDAX aufgenommen. * SDAX-Aufnahme wird am 24. September 2018 wirksam * SHOP APOTHEKE EUROPE bereits seit 31. Mai 2018 im MSCI SmallCap Germany Venlo, 6. September 2018. SHOP APOTHEKE EUROPE N.V., führende Online-Apotheke in Kontinentaleuropa, wird zum 24. September 2018 erstmals in einen Auswahlindex der DAXFamilie aufgenommen und im SDAX gelistet. Dies gab die Deutsche Börse gestern bekannt. Seit dem IPO im Oktober 2016 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre Marktkapitalisierung (aktuell rund 650 Mio. Euro) und den Aktienumsatz kontinuierlich gesteigert. Neben dem dynamischen operativen Wachstum in Europa mit rezeptfreien Medikamenten und Gesundheits- und Schönheitsprodukten hat dazu auch die aktive Rolle in der Marktkonsolidierung beigetragen. Das Unternehmen mit Sitz in Venlo, Niederlande, wird von Analysten von Berenberg, Citibank, Commerzbank, Deutsche Bank und Metzler gecovert. Zur Aufnahme in den SDAX sagt Finanzvorstand Dr. Ulrich Wandel: "Wir freuen uns, dass unsere dynamische Wachstumsstory bei Investoren kontinuierlich steigendes Interesse findet. Die Aufnahme in den SDAX sehen wir als Bestätigung unserer erfolgreichen europäischen Wachstumsstrategie. Unser nächstes Ziel ist das Erreichen der Umsatzmilliarde." FINANZKALENDER 2018. 24. Goldman Sachs & Berenberg Conference, Munich September 2018 14. November Analystenkonferenz mit Veröffentlichung der Q3 2018 Ergebnisse bei Citibank, London 27. November Berenberg West Coast Conference, San Francisco 2018 3. Dezember Berenberg Pennyhill Conference, London 2018 ÜBER SHOP APOTHEKE EUROPE. SHOP APOTHEKE EUROPE ist die führende und am stärksten wachsende Online-Apotheke in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft mit einem erweiterten Produktsortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente signifikant ausgebaut. Bereits heute betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken auf dem deutschen, österreichischen, französischen, belgischen, italienischen, spanischen und niederländischen Markt. In Deutschland ist die TÜV-zertifizierte shop-apotheke.com klarer Marktführer. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an über 3 Millionen aktive Kunden. Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung. SHOP APOTHEKE EUROPE ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. PRESSEKONTAKTE. Publikums- und Fachmedien: Sven Schirmer Mobil: +49 152 28 50 63 61 E-Mail: presse@shop-apotheke.com Finanz- und Wirtschaftsmedien: Thomas Schnorrenberg Mobil: +49 151 46 53 13 17 E-Mail: presse@shop-apotheke.com Investor Relations: Dr. Ulrich Wandel Telefon: +31 77 850 6117 E-Mail: ulrich.wandel@shop-apotheke.com HAFTUNGSAUSSCHLUSS. Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf den künftigen Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungen sowie auf künftige SHOP APOTHEKE EUROPE betreffende Vorgänge oder Entwicklungen beziehen und zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Die Grundlage dieser Aussagen bilden gegenwärtige Erwartungen und Annahmen des SHOP APOTHEKE EUROPE-Managements, von denen eine große Anzahl außerhalb des Einflussbereiches von SHOP APOTHEKE EUROPE liegen. Sie unterliegen daher einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten. Falls diese Risiken und Ungewissheiten eintreten oder die zugrundeliegenden Erwartungen nicht eintreten, bzw. die getroffenen Annahmen sich als nicht korrekt erweisen, können die tatsächlichen Ereignisse, sowohl in positiver als auch in negativer Weise, wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen implizierten oder genannten Geschehensabläufen abweichen. SHOP APOTHEKE EUROPE übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren. Dies wird von SHOP APOTHEKE EUROPE auch nicht beabsichtigt. 06.09.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. Dirk Hartogweg 14 5928 LV Venlo Niederlande Telefon: 0800 - 200 800 300 Fax: 0800 - 90 70 90 20 E-Mail: ulrich.wandel@shop-apotheke.com Internet: www.shop-apotheke-europe.com ISIN: NL0012044747, DE000A19Y072 WKN: A2AR94, A19Y07 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 721051 06.09.2018

ISIN NL0012044747 DE000A19Y072

AXC0035 2018-09-06/06:50